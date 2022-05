Al FabLab di Casa Corsini si impara a stampare in 3D

Corso gratuito serale in programma per il 19 e 25 maggio

Iscrizioni già aperte al mini corso gratuito in due appuntamenti organizzato dall’associazione Lumen e rivolto a chi è interessato ad avvicinarsi al mondo della stampa 3D. Il primo incontro è previsto per giovedì 19 maggio, il secondo è in programma per mercoledì 25, sempre dalle 20.30 alle 22.30 presso il FabLab di Casa Corsini a Fiorano Modenese.

Il corso, proposto con il contributo del Comune, vuole essere un primo approccio al mondo della stampa 3D. Si imparerà a conoscere il funzionamento base di una stampante 3D, le sue potenzialità, applicazioni e a utilizzare le risorse a disposizione per trovare modelli già pronti da stampare.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@casacorsini.mo.it, posti limitati, iscrizione gratuita. Le lezioni si tengono al FabLab di Casa Corsini, via Statale 83 Spezzano di Fiorano.