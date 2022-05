Teatro Buse di Bologna, modifiche al calendario: rinvio a nuove date per Michela Murgia e Alessandro Baricco

Il Teatro Duse di Bologna comunica alcune modifiche al calendario della Stagione 2021/2022. Per motivi di salute dell’autrice e protagonista, lo spettacolo ‘Don Giovanni – L’incubo elegante’ di e con Michela Murgia, previsto per il 13 e 14 maggio 2022 è rinviato al 26 e 27 maggio 2022, sempre alle ore 21. Tutti i biglietti precedentemente acquistati per questo titolo e per ‘Istruzioni per diventare fascisti’ sono validi per le nuove date.

Il Teatro comunica, inoltre, che ​lo spettacolo ‘Alessandro Baricco legge Novecento’ di e con Alessandro Baricco, in cartellone il 14 e 15 giugno 2022, è rinviato al 12 e 13 dicembre 2022, alle ore 21. I biglietti precedente acquistati, anche per le date 29 e 30 aprile 2020, rimangono validi per le nuove date. Ulteriori informazioni su www.teatroduse.it.

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it