Lavori Terna: domenica 15 maggio chiuso il ponte della Veggia

Domenica prossima 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 11, ponte Veggia sarà chiuso al traffico per consentire alla ditta incaricata da Terna di effettuare i lavori di manutenzione sulla linea 132Kw “Sassuolo – Pavullo”. Lo stabilisce l’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Per consentire l’intervento di manutenzione sulla linea ad alta tensione, oltre alla chiusura del Ponte Veggia limitatamente alla giornata di domenica (dalle ore 7 alle ore 11) l’ordinanza impone la chiusura anche di alcuni tratti di strada per due settimane: dalle ore 7 di domenica 15 maggio alle ore 19 di domenica 29 maggio. Si tratta di via Pastrengo, via Degli Esposti, via Fratelli Rosselli, via Padova, via Rovigo, via Bolzano e via Pordenone.

In tutte queste strade sarà vietata anche la sosta, sarà comunque garantito il transito ai residenti e alle auto dirette alle scuole presenti.