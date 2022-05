Mario Biondi live al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il suo ‘Romantic Tour’ il 17 maggio

Dopo le prime date internazionali della sua tournée, il 17 maggio (ore 21:00) Mario Biondi sarà live al Teatro EuropAuditorium per la tappa bolognese del suo Romantic Tour.

Il live prende il nome dall’omonimo nuovo album di Mario Biondi “Romantic”, uscito lo scorso marzo e dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei dodici brani su cd e quindici brani in digitale e musicassetta e LP che compongono questo nuovo progetto, nello specifico sei inediti e nove rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

“Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive, tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando a esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

Mario Biondi presenta così “Romantic” che diventa anche il suo messaggio di pace: “Questo disco in alcuni brani rispecchia il suono e il carattere degli anni ‘70, gli anni in cui la musica ci ricordava che la guerra è solo fonte di dolore. Ognuno di noi ha una vena romantica e spera che le problematiche si risolvano con il buon senso, con l’amore per il prossimo, non con violenza o ostilità”.

Biglietti: da 41,30 a 71,30 €.

I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone e Vivaticket.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (info@teatroeuropa.it – 051.372540). Nelle giornate di spettacolo il Teatro aprirà le porte a partire da un’ora prima dell’evento. Nelle giornate di spettacolo il Teatro apre le porte a partire da un’ora prima dell’evento. Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.