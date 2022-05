Bmr Basket 2000 sbanca Vigarano Mainarda. Domenica la decisiva “bella”

Una Bmr Basket 2000 dal cuore grande sbanca Vigarano Mainarda e riporta la serie dei quarti di finale di C Gold in perfetta parità. Nel primo tempo la squadra di Diacci dimostra di aver assorbito bene la sconfitta casalinga di gara 1, comandando sempre nel punteggio grazie alla buona prova di Magni; dall’altra parte sono le bombe di Seravalli a ricucire lo strappo e a far entrare le due squadre negli ultimi 10’ di gioco in perfetta parità (54-54), prima dell’allungo decisivo degli ospiti.

Domenica, alle 20,30, la decisiva “bella” al PalaRegnani.

FERRARA BASKET 2018-BMR BASKET 2000 66-70

FERRARA BASKET 2018: Tognon 8, Costanzelli 8, Cattani 2, Cortesi 11, Bianchi, Seravalli 22, Fabbri, Ciaroni, Verrigni, Egidi, Manzo, Agusto 15. All. Furlani.

BMR BASKET 2000: La Rocca ne, Sprude 10, Longagnani 3, Dias 9, Longoni 10, Paparella, Fontanelli, Magini 11, Pini 3, Germani 4, Magni 15, Coslovi 5. All. Diacci.

Arbitri: Colinucci di Forlì e Gusmeroli di Bologna.

Note: parziali 18-25, 39-44, 54-54.