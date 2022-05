Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 14 maggio 2022

Tra poco nuvoloso e nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate. Temporanei addensamenti nelle ore pomeridiane, più consistenti in area appenninica, con brevi rovesci sui rilievi centro-occidentali ed occasionalmente sulle pianure più settentrionali. Temperature minime stazionarie tra 15 e 17 gradi; massime in diminuzione, con valori tra 23 e 25 gradi lungo la costa ed attorno a 26/27 gradi nelle pianure interne. Venti inizialmente deboli da sud-ovest sui rilievi ed intorno a ovest in pianura, tendenti nel corso della giornata a ruotare da nord-est, con rinforzi nelle ore pomeridiane soprattutto sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)