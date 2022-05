I-Tech Innovation 2022. Ultimi giorni per scoprire la call da 1,5 milioni di euro che finanzia l’innovazione tecnologica

Si avvicina la deadline del 19 giugno, data ultima per inviare le candidature alla call I-Tech Innovation 2022, la seconda edizione del programma promosso da CRIF e Fondazione Golinelli che finanzia, con oltre 1,5 milioni di euro, progetti di innovazione tecnologica di ricercatori, team indipendenti, spin-off e startup.

Tre gli appuntamenti organizzati per rispondere alle domande dei candidati: due online, il 19 maggio dalle 16 alle 17, e l’8 giugno dalle 11 alle 12, e uno in presenza, il 26 maggio dalle 9.30 alle 11, presso il BI-REX Competence Center a Bologna in via Nanni Costa 20.

CRIF e Fondazione Golinelli, insieme ai partner Emil Banca, Gruppo BCC Iccrea e Bi-Rex Competence Center, racconteranno l’intero progetto che, per la Call For Innovation, si articola in tre verticali Life Science & Digital Health, Fintech&Insurtech e Agritech&FoodTech, alle quali da quest’anno si aggiungono due Call For Plug In sperimentali in Industry 4.0, Big Data processing- HCP & Applied Artificial Intelligence e Social Impact.

Le 16 startup che supereranno la selezione parteciperanno a un programma strutturato di mentorship e di supporto allo sviluppo dei loro modelli di business e potranno usufruire di una serie di facilities e servizi offerti dai promotori e dai partner delle call. Tutti i dettagli saranno illustrati negli incontri in programma.

Per partecipare agli appuntamenti, sia online che in presenza, è necessario iscriversi utilizzando il form sul sito di G-Factor.