Saggi di teatro all’Astoria di Fiorano

Mercoledì 18 maggio, la scuola di musical, danza e teatro ‘L’Abracadam’ presenta due spettacoli al teatro Astoria

Si tratta dei saggi di fine anno dei corsi di teatro per ragazzi e per adulti. I primi metteranno in scena alle ore 20.30 lo spettacolo ‘ Harry Potter in 10 minuti’, mentre i più grandi, alle ore 21.00, presenteranno ‘Al 24esimo piano.

Ingresso libero.

L’iniziativa rientra tra i progetti proposti al sostegno del Comune di Fiorano Modenese.

L’associazione ‘L’abracadam’, nata nel 2017, ha voluto creare una scuola professionale di musical, coinvolgendo insegnanti talentuosi per dare la possibilità ai giovani e agli adulti del territorio di cimentarsi nel teatro musicale, arte che racchiude in sé tre discipline quali il canto, la danza e la recitazione.