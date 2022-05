Limitazioni alla viabilità per il Giro d’Italia, indicazioni per l’accesso alle strutture sanitarie

Limitazioni alla viabilità per il Giro d’Italia, indicazioni per l’accesso alle...

Domani, mercoledì 18 maggio, tra le 12 e le 18 circa, la competizione ciclistica “Giro d’Italia” transiterà per alcuni territori della provincia di Modena, comportando la chiusura di alcune strade.

L’Azienda USL di Modena invita i cittadini che dovessero recarsi presso le strutture sanitarie per visite o esami nella fascia oraria indicata, a prendere visione delle modifiche alla viabilità sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti dal passaggio, predisponendo per tempo un percorso alternativo in modo da non perdere l’appuntamento per la prestazione sanitaria.

In considerazione delle limitazioni alla viabilità, che interessano anche il Comune di Carpi, si invitano inoltre i cittadini a valutare l’effettiva necessità dell’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini.