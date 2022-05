Tenta un furto su un camper a Carpi: arrestato dalla Polizia di Stato

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha tratto in arresto un cittadino straniero di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di tentato furto aggravato.

Nel primo pomeriggio di ieri, è giunta segnalazione alla Centrale Operativa relativa ad un tentativo di furto all’interno di un camper in sosta in un’area di parcheggio in via Carlo Marx.

Gli agenti intervenuti tempestivamente hanno sorpreso il 41enne, con in mano diversi grimaldelli, intento a forzare la portiera del veicolo.

Nella sua disponibilità anche due paia di occhiali da sole ed altri oggetti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di ricettazione.

Il Questore di Modena ne ha disposto il trattenimento presso il Centro per i Rimpatri per la sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.