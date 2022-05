Da Sassuolo al Mapei Stadium a piedi, domenica: l’iniziativa di alcuni tifosi neroverdi

Un pellegrinaggio laico, domenica, da Sassuolo al Mapei Stadium. E’ quanto porrà in essere un gruppo di tifosi del Sassuolo che raggiungerà lo stadio di Reggio Emilia a piedi in occasione di Sassuolo-Milan.

Del gruppo pare faranno parte anche alcuni membri del gruppetto che nel 2013, per festeggiare la promozione in A dei neroverdi, sempre a piedi, raggiunsero la sede milanese della Mapei dove vennero accolti dall’attuale vicepresidente del Sassuolo Veronica Squinzi e successivamente ricevuti in Municipio dall’allora assessore allo Sport Giorgio Barbieri (foto). Allora erano in quattro, questa volta dovrebbero essere qualcuno di più: Reggio sarà anche lontana ma Milano lo era molto di più.