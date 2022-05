“Parole in città: iniziative di promozione della lettura e delle parole a Sassuolo

“Parole in città: iniziative di promozione della lettura e delle parole a...

Si svolgerà venerdì 3 giugno, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno la tre giorni “Parole in città”: un evento letterario organizzato dalla Biblioteca Comunale di Sassuolo e dal Servizio Cultura, in collaborazione con le associazioni del territorio “Librarsi” E “Gian Paolo Biasin” e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

“Parole in Città”, giunta alla sua quinta edizione, è cresciuta negli anni, arricchendosi di contenuti sempre nuovi e portando in città esperti ed autori noti a livello nazionale. La rassegna ha la vocazione di promuovere la parola e la narrazione in tutte le sue forme, tramite laboratori, incontri con autrici e autori, letture e spettacoli.

L’edizione 2022 propone un programma particolarmente ricco di eventi e ospiti, rivolti sia al pubblico adulto che ai più giovani, che si snoderanno tra la Biblioteca “N. Cionini”, la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”, la corte di Villa Giacobazzi e Piazzale della Rosa.

Questo il programma del weekend:

venerdì 3 giugno 2022

Piazzale della Rosa, ore 10.30 – in caso di pioggia Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70: Premiazione Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi | 2° edizione – sezione scuole

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 21.00: Pietre Focaie – Per accendere parole. Immersione nell’universo narrativo di ANNALISA VANDELLI, fotoreporter e autrice. Interventi musicali di Anna Palumbo – Dialoga con l’autrice Chiara Vecchio Nepita

sabato 4 giugno 2022

Piazzale della Rosa, ore 10.30 – in caso di pioggia Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19: Premiazione Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi | 2° edizione – sezione adulti

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 11.00: I racconti di mamma Oca a cura di Teatro dell’Orsa, con Chiara Ticini – Ideazione e regia Monica Morini, per bambini dai 4 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 17.00: Raccontare i libri per l’infanzia –

Consigli di lettura, tra albi illustrati e silent book. Cosa, come e perché leggere ad alta voce ai bambini a cura di Milena Minelli e Sara Tarabusi – Libreria Castello di Carta

Piazzale della Rosa, ore 18.30 – in caso di pioggia Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70: Michela Marzano presenta Stirpe e vergogna (Rizzoli 2021) a cura di Babel Agency. Dialoga con l’autrice Pierluigi Senatore https://marzano_paroleincitta.eventbrite.it

Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70, ore 21.00 Proiezione di film dal Buk Film Festival a cura di Progettarte: Il GIARDINO SEGRETO. Prenotazione consigliata https://ilgiardinosegreto_paroleincitta.eventbrite.it

domenica 5 giugno 2022

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 11.00: Le parole della poesia, Reading spettacolo di FRANCO ARMINIO, poeta e paesologo – https://arminio_paroleincitta.eventbrite.it

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 11.00: Un mondo di parole- Lettura teatrale a cura di Quinta Parete, per bambini dai 6 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 16.00: Manga-meraviglie dal Giappone – Laboratorio alla scoperta della cultura e dei fumetti giapponesi a cura di KEIKO ICHIGUCHI, mangaka e autrice, per ragazzi dai 10 anni

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 17.30: Il libro più bello – Spettacolo musicale di lettura performativa a cura de La Toscanini, con Marco Fragnelli. Interventi musicali di Matteo Beschi. Regia e drammaturgia Libero Stelluti. Scenografia e costumi Stefano Zullo, per bambini dai 6 anni

Piazzale della Rosa, ore 18.30 – in caso di pioggia Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70: Andrea Vitali presenta Sono mancato all’affetto dei miei cari (Einaudi 2022) a cura di Babel Agency. Dialoga con l’autore Francesca Galafassi https://vitali_paroleincitta.eventbrite.it

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 vigenti e sono prenotabili su Eventbrite, se indicato, o rivolgendosi alle biblioteche in cui si svolge lo spettacolo: Biblioteca “N. Cionini” biblioteca@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536/880813, Biblioteca dei ragazzi “Leontine” leontine@comune.sassuolo.mo.it – tel. 0536880814