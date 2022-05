Hockey Rotellistica Scandianese: superate le premesse di inizio stagione

Ad inizio stagione si sperava di arrivare alla final four del campionato di serie A femminile come obbiettivo massimo e invece, le finali conquistate sono state addirittura due, sia quella femminile che quella under 17 che portano il bilancio stagionale ben oltre le aspettative.

Ora non rimane che prepararle e infatti mister Barbieri ha pianificato gli appuntamenti per farsi trovare pronto.

Chiaro che l’obiettivo principale saranno le finali femminili in programma l’11 e il 12 giugno quando, la formazione di Scandiano, pur non essendo certo favorita, vorrà assolutamente ben figurare.

D’altro canto, non avendo da recitare il ruolo di regina, potrà presentarsi con la serenità di chi non avrà nulla da perdere.

Ancora non si sa quali saranno gli abbinamenti ma è molto probabile che in semifinale le ragazze della Rotellistica troveranno il Matera.

La formazione Lucana è padrona del proprio destino: se rispetterà i pronostici delle prossime partite si ritroverà prima nella classifica generale e in semifinale incontrerà proprio le giallo nere del presidente Ganassi.

Dicevamo della preparazione, innanzitutto c’è ancora da finire il campionato e per le Scandianesi ci sono ancora in programma due partite da giocare fuori casa, ma in ogni caso da già qualificate, perciò utili soprattutto per fare esperimenti.

La prima di queste, domenica 22 maggio ad Agrate Brianza contro quella che è stata la diretta concorrente per la quarta piazza e poi, il 28 maggio a Matera a provare il vero livello di forza a cui si è arrivati.

In mezzo a queste due partite allenamenti duri di preparazione e una amichevole da giocare a Bassano contro una formazione giovanile maschile.

le finali under 17 maschili invece, sono in programma il 2/3/4/5 Giugno e anche in questo caso per Barbieri sarà un ottimo banco di prova, per capire se il percorso di avvicinamento alla Final Four può portare le ragazze rodate nel migliore dei modi.

Per la partita di domenica 22 Maggio contro l’Agrate Brianza queste sono le convocate:

Greta Ganassi (V. Cap.), Chiara Pisati, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Anna Berti, Alice Montoni, Hasna Belmkhair, Alice Pontrelli.

All. Massimo Barbieri