Palestra sotto il cielo a Reggio Emilia riparte in sicurezza anche nell’estate 2022

Torna il programma di attività sportive, di gioco e intrattenimento che animerà il Parco San Lazzaro sino a settembre

Le attività sono gratuite e rivolte agli adulti, ai bambini, alle famiglie, agli adolescenti, agli studenti universitari e alle persone con disabilità. A partire dal 31 maggio 2022 e sino alla fine di settembre, con l’unica pausa del mese di agosto, saranno proposte attività gratuite destinate a tutte le fasce di età, alla presenza di un operatore UISP o di un laureato in Scienze motorie.

La progettazione partecipata ha visto collaborare l’Azienda Usl, il Comune di Reggio Emilia e UNIMORE, con il coinvolgimento di CRIBA, UISP, CSI, CONI, FCRCittà Senza Barriere, Istituto Tecnico Secchi, Liceo Artistico Chierici, Cooperativa sociale L’Ovile, Centro Sociale Venezia, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Luoghi di Prevenzione e GIS.

Il programma rientra tra le iniziative di promozione della salute e offre anche l’occasione per fare conoscere e apprezzare la grande area verde che si affaccia lungo Via Amendola, alle porte della città. I corsi propongono uno oppure due appuntamenti settimanali per discipline quali ginnastica dolce, aerobica con percorso allenante, Yoga e Tai Chi. I più piccoli potranno partecipare agli appuntamenti “Gioca Parco Junior” e “Giocamondo al parco”.

Inaugurata al Campus San Lazzaro nel mese di luglio 2017, “Palestra sotto il cielo” è una vera e propria palestra all’aperto creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, persone con disabilità e non vedenti.

Per la tutela della salute di tutti, sarà obbligatorio rispettare le basilari misure igienico- sanitarie indicate nel programma, utili a prevenire il rischio di contagio da SARS CoV 2.

Il punto di ritrovo è sempre davanti al Padiglione Villa Rossi, sede di Luoghi di Prevenzione (entrata C del Campus) in via Amendola 2. In caso di mal tempo gli appuntamenti si considerano annullati. Per info contattare UISP al seguente: 0522 267211 oppure scrivere a progettieducativi@uispre.it