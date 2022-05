Maranello: controlli dei Carabinieri per la sicurezza stradale

I Carabinieri della Stazione di Maranello, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Sassuolo per garantire la sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento alla conduzione dei veicoli sotto l’influenza dell’alcool e degli stupefacenti, hanno effettuato, per tutta la notte, una serie di posti di controllo in alcuni tratti stradali viabilità ordinaria e secondaria.

Nel corso di tale attività, verso le ore 3 del mattino, hanno fermato l’autista di un furgone in transito nel centro abitato, il quale è risultato positivo al test con etilometro con un tasso alcolico di poco superiore al limite consentito. Alla persona è stata elevata la sanzione amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcool ed applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente per la sospensione.