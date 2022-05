Proseguono i controlli dei Carabinieri in edifici disabitati ed abusivamente occupati. Quattro persone denunciate

Nel pomeriggio del 19 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso dei servizi di controllo agli edifici disabitati ed abusivamente occupati del territorio, hanno fatto accesso ad una struttura di proprietà demaniale, al momento inutilizzata, ubicata in Zona Musicisti.

All’atto del controllo, l’edificio è risultato abusivamente occupato da quattro persone straniere, le quali sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di edifici. Una di queste, un 56enne, è stato stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish; l’uomo è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio espletato dall’Arma rientra in una più ampia attività programmata, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, ed espletata dai Comandi Compagnia, Tenenza e Stazione, mirata al controllo degli edifici abbandonati o inutilizzati presenti in provincia, spesso utilizzati come bivacchi o nascondigli per sostanze stupefacenti, ma talvolta anche come luoghi di rifugio per persone clandestine o ricercate.