22enne ferita in incidente stradale a Castelnovo Sotto

Questa notte poco dopo le 4:30, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertati dal personale medico del 118, sono intervenuti lungo via Santandrea a Castelnovo Sotto dove, secondo una prima ricostruzione, una 22enne di Castelnovo Sotto mentre percorreva in auto via Santandrea, per cause al vaglio, perdeva il controllo dell’auto che si ribaltava. A seguito dell’incidente la ragazza è stata soccorsa e condotta in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. I rilievi sono a cura dei carabinieri.