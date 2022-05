Sereno o poco nuvoloso per transito di velature. Temperature minime comprese tra 21 e 22 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 27/31 gradi della costa e 31/33 gradi delle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile in pianura, moderati da sud-ovest sui rilievi con rinforzi sulle aree di crinale appenninico. Mare quasi calmo o poco mosso; moto ondoso in aumento dalle ore serali.

(Arpae)