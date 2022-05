Bloccato dai carabinieri di Scandiano spacciatore colpito da ordine di carcerazione

Era tranquillamente in centro a Scandiano bivaccando con amici, senza curarsi del fatto che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione che la Procura della Repubblica di Venezia aveva emesso lo scorso luglio, a seguito di una serie di condanne per reati in materia di stupefacenti.

I Carabinieri della locale Tenenza, ieri sera, lo hanno controllato dopo che al comando erano giunte di segnalazioni per il disturbo che alcuni giovani stavano arrecando con i loro schiamazzi. Ultimate le identificazioni è bastato poco ai militari per rendersi conto che il giovane aveva da scontare una pena complessiva di oltre 3 anni mezzo di reclusione, ragione per cui è stato accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito. Una volta notificato il provvedimento restrittivo, il giovane è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.