Modena con l’Unicef per la campagna “Diritti in Comune”

Il Comune di Modena aderisce alla campagna “Diritti in Comune” promossa da e Unicef Anci in occasione della giornata del 27 maggio in cui ricorre il 31° anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata due anni prima dall’dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“In questi 31 anni – spiegano i promotori – la Convenzione ha cambiato il modo in cui guardare ai bambini e ai loro diritti. Essa riflette una nuova visione dell’infanzia che guarda allo sviluppo di tutti gli aspetti della vita di bambini e adolescenti e affida alle istituzioni, a tutti i livelli di governo, il mandato di applicare i principi che vi sono sanciti”.

Sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it) e sui Social dell’ente in questi giorni sono rilanciati i contenuti della campagna “Diritti in Comune” che rimandano alle pagine di Unicef: www.unicef.it/media/diritti-in-comune.