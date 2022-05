Scomparsa della senatrice Lenzi, il cordoglio del sindaco di Bologna Lepore

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Enrica Pietra Lenzi. Ci mancherà il suo impegno civile per il riconoscimento dei diritti e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili, iniziato in gioventù dopo essere stata tra le prime donne a laurearsi in medicina. È stata una delle protagoniste dello sviluppo del welfare bolognese e ha saputo portare la sua determinazione e autorevolezza sia in Senato, dove è stata eletta nel 1994 nelle liste dei Progressisti, sia nel mondo dell’associazionismo, come presidente dell’Aias – Associazione Italiana Assistenza Spastici della provincia di Bologna dal 1985 al 2009. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.