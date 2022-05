Riprendono a giugno i gruppi di cammino: benessere insieme, in sicurezza, in tante sedi a Reggio Emilia e provincia

Riprendono a giugno i gruppi di cammino: benessere insieme, in sicurezza, in...

Riprendono dal 1 giugno in sicurezza i Gruppi di cammino a Reggio Emilia e provincia.

La partecipazione è libera e gratuita ed è in collaborazione con UISP. Le iniziative sono dedicate ai cittadini che vogliano fare del movimento insieme ad altre persone, alla scoperta del benessere e del territorio, accompagnati da esperti in Scienze motorie.

Il cammino è una attività economica, praticabile da tutti a ogni età e non richiede specifico equipaggiamento o particolari abilità. Ogni partecipante al gruppo di cammino può liberamente graduare l’impegno fisico in base alle proprie attitudini e possibilità fisiche. Per ripartire in sicurezza e tutelare la salute di tutti, sarà obbligatorio rispettare alcune misure igienico- sanitarie per la prevenzione del rischio da contagio SARS CoV 2 indicate nella pagina dedicata.

Dove trovarli (si aggiungeranno altre sedi)

Distretto di Reggio Emilia: Cella, Fogliano-Canali, parco ex-Spallanzani, Parco della Mirandola, Rosta Nuova-Buco del Signore;

Distretto di Castelnovo ne’ Monti: Canossa, Castelnovo ne’ Monti.

Distretto di Correggio: Correggio, San Martino in Rio.

Distretto di Guastalla: Brescello;

Distretto di Montecchio: San Polo d’Enza.

Per info : https://www.ausl.re.it/passeggiate-e-gruppi-di-cammino-2022 oppure UISP (Evelyn Iotti) 0522.267203 – e-mail: e.iotti@uispre.it.

Si avvicina anche la data di inizio del programma “Palestra sotto il cielo”, il programma di attività sportive, di gioco e intrattenimento che animerà il Parco San Lazzaro sino a settembre

Anche qui le attività sono gratuite e rivolte agli adulti, ai bambini, alle famiglie, agli adolescenti, agli studenti universitari e alle persone con disabilità. A partire dal 31 maggio 2022 e sino alla fine di settembre, con l’unica pausa del mese di agosto, saranno proposte attività gratuite destinate a tutte le fasce di età, alla presenza di un operatore UISP o di un laureato in Scienze motorie.

I corsi propongono uno oppure due appuntamenti settimanali per discipline quali ginnastica dolce, aerobica con percorso allenante, Yoga e Tai Chi. I più piccoli potranno partecipare agli appuntamenti “Gioca Parco Junior” e “Giocamondo al parco”.

Il punto di ritrovo è sempre davanti al Padiglione Villa Rossi, sede di Luoghi di Prevenzione (entrata C del Campus) in via Amendola 2. In caso di mal tempo gli appuntamenti si considerano annullati. Per info consultare il seguente link: https://www.ausl.re.it/riprendono-le-attivita-alla-palestra-sotto-il-cielo oppure contattare UISP 0522 267211 – progettieducativi@uispre.it