Sabato 28 maggio a Concordia inaugurazione della nuova palestra scolastica e cerimonia di ringraziamento a chi sostenuto la rinascita

La nuova palestra comunale di Concordia è stata realizzata dalla struttura commissariale regionale e rientra all’interno delle opere previste per la rete scolastica di Concordia di cui sono già state realizzate la nuova scuola secondaria Zanoni e la rimodulazione e riqualificazione della scuola primaria Gasparini. La nuova palestra scolastica rappresenta, pertanto, il completamento del nuovo polo scolastico di Concordia per una spesa di 1.100.000 € oltre iva a cui vanno aggiunti 925.000 € destinati all’intervento alla scuola primaria già realizzato nel 2019.

La nuova palestra sorge nel luogo dove fino al 29 maggio 2012 si trovavano la Scuola secondaria Zanoni e la relativa palestra scolastica, danneggiate irreparabilmente dal sisma, e nel luogo in cui era collocato il campo di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana.

Mentre la scuola secondaria Zanoni è già stata ricostruita nella nuova area che ospita gli edifici scolastici, il municipio e la chiesa, la palestra è stata ricostruita nell’area originaria in continuità con il centro sportivo e all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell’impianto di via Togliatti voluto dall’Amministrazione comunale e che oggi presenta anche un’area verde rimodulata e fruibile.

La palestra ha una superficie lorda di circa 1000 m2, al netto degli spogliatoi, un’altezza sotto trave pari a 7,50 m, conforme alle Norme CONI per l’impiantistica sportiva, ed è dotata delle attrezzature ginniche proprie di una palestra scolastica. Oltre all’omologazione CONI, il progetto è stato redatto in riferimento alle linee guida per la progettazione degli spazi sportivi per persone diversamente abili indicate dal Comitato Italiano Paraolimpico. La pavimentazione è in parquet di legno massello omologata per attività agonistiche a livello nazionale ed internazionale sia per la pallavolo che per la pallacanestro ed il calcetto, ma si adatta a tutti i tipi di sport come skating, hockey a rotelle, danza sportiva e altre discipline quali il basket in carrozzina.

Il risultato dell’intervento è una vera e propria piattaforma multisport che consente la simultanea utilizzazione degli spazi, sia interni che esterni, da più̀ soggetti e gruppi sportivi, oltre che dagli studenti. Adiacente alla palestra si trova infatti un nuovo campo da calcetto in manto sintetico realizzato nell’ambito dell’intervento della Struttura commissariale e una nuova pista polivalente ottenuta grazie ad un investimento di 100.000 € dell’amministrazione comunale.

Si è intervenuti anche nell’area esterna eliminando ogni barriera architettonica e realizzando percorsi per ipovedenti/non vedenti al fine di garantire la massima accessibilità alla struttura.

Così il sindaco di Concordia Luca Prandini: “Il terremoto ha privato Concordia della sua storica scuola secondaria e della annessa palestra, e oggi restituiamo ai concordiesi una nuova palestra in un centro sportivo riqualificato nel luogo che 10 anni fa ospitava il campo di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana. Quello che è stato il simbolo del terremoto a Concordia oggi è un luogo vivo e accogliente.

Per questa importante occasione sabato 28 maggio abbiamo invitato volontari, associazioni e istituzioni che a vario titolo hanno aiutato Concordia nell’emergenza e l’hanno accompagnata nella rinascita. Alle ore 15:00, assieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini, inaugureremo questa nuova struttura e ringrazieremo i nostri ospiti a cui l’intera comunità si sente profondamente legata e riconoscente”.