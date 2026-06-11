<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Entra nel vivo “Attivi Sempre”, l’ampio programma di attività motoria e benessere promosso dalla Città di Sassuolo con il contributo della Regione Emilia-Romagna tramite Sport Valley. “Un’iniziativa – chiarisce la Vicesindaco con delega allo Sport Serena Lenzotti – è interamente gratuita ed è dedicata ai cittadini con più di 64 anni. L’obiettivo è unire sani stili di vita, prevenzione e socialità sfruttando le aree verdi e le palestre del territorio”.

Per partecipare a tutte le attività in programma non è necessaria la prenotazione.

Il calendario completo delle attività fisiche e dei corsi che si svolgeranno sul territorio a partire da domani, venerdì 12 giugno, fino alla conclusione della rassegna prevista per l’inizio di luglio:

Programma delle Attività Settimanali

Seconda Settimana (dal 12 al 13 giugno)

Venerdì 12 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Sabato 13 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata; Ginnastica Dolce (ore 10.00 – 11.00) presso la Palestra Pascoli.

Terza Settimana (dal 15 giugno al 20 giugno)

Lunedì 15 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Martedì 16 giugno: Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale.

Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale. Mercoledì 17 giugno: Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Giovedì 18 giugno: Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.

Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino. Venerdì 19 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Sabato 20 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.

Quarta Settimana (dal 22 giugno al 27 giugno)

Lunedì 22 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale.

Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale. Martedì 23 giugno: Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Mercoledì 24 giugno: Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Giovedì 25 giugno: Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.

Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino. Venerdì 26 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Sabato 27 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.

Quinta Settimana (dal 29 giugno al 4 luglio)

Lunedì 29 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Martedì 30 giugno: Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale.

Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale. Mercoledì 1 luglio: Mente e Corpo (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Mente e Corpo (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Giovedì 2 luglio: Plogging (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.

Plogging (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino. Venerdì 3 luglio: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.

Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata. Sabato 4 luglio: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.

Gli Incontri Formativi e Informativi

Il progetto non si esaurisce con l’esercizio fisico. A completare l’offerta vi è infatti un ciclo di 5 incontri teorici rivolti alla cittadinanza e ai caregiver, programmati sempre alle ore 18.00:

Martedì 23 giugno (Centro per le famiglie): Strategie per caregiver per evitare il burnout e ritrovare equilibrio (Relatrice: Dssa Angela Azzaro, in collaborazione con Curacari aps). Giovedì 25 giugno (Parco Amico): Sport e stili di vita sani, educazione alla prevenzione attraverso il movimento (In collaborazione con Medici di base, AUSL e Ass. Per Star Bene-Diabetici insieme). Martedì 30 giugno (Circolo Alete Pagliani): La gestione del tempo nella cura (Relatore: Dott. Luca Corradini, in collaborazione con Curacari aps). Mercoledì 1 luglio (Parco Le Querce): Alimentazione e attività fisica, nutrizione e movimento come prevenzione integrata per patologie croniche (Relatori: Flavia Felicetta e Stefano Tassi, in collaborazione con la società sportiva MYA). Giovedì 9 luglio (Centro per le famiglie): Il ruolo della famiglia e dell’amministratore di sostegno con focus su strumenti legali e amministrativi a tutela dell’anziano fragile (Relatrice: Avv. Maria Assunta Ioele, in collaborazione con Curacari aps).

La realizzazione di “Attivi Sempre” è resa possibile grazie alla sinergia istituzionale e associativa con Csi Modena, Società Sportiva MYA, Le Canalette ASD, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, AUSL, CSV Terre Estensi e i circoli del territorio, configurandosi come un modello d’eccellenza per il welfare comunitario locale.