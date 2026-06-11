<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Con gli spettacoli dei primi di giugno, è inaugurata ufficialmente l’ESTATE ESTESA guastallese. Una programmazione fitta di appuntamenti, tra rassegne musicali, spettacoli, cinema sotto le stelle, sport, shopping, danza, cultura, food & drink, sagre paesane e tanto altro. Oltre 100 eventi che, da giugno a settembre, animano ogni angolo di Guastalla dal centro della città alle frazioni, fino al fiume, in luoghi noti e meno noti, compresi alcune ville e giardini privati.

Come lo scorso anno, sono stati messi a punto dall’Amministrazione comunale e da varie associazioni locali con il supporto del Comune che intende così valorizzare il territorio nel suo insieme e l’aggregazione della cittadinanza con iniziative per ogni età.

“L’Amministrazione Comunale, oltre a promuovere un ricco calendario di iniziative proprie, svolge anche un importante ruolo di supporto all’intraprendenza delle frazioni e dell’associazionismo locale, fornendo sostegno sia dal punto di vista organizzativo e logistico, sia sotto il profilo economico” spiega Gianluca Crema assessore alle attività produttive.

L’intero cartellone viene diffuso di mese in mese su tutti i canali istituzionali e social del Comune. Dopo gli eventi della scorsa settimana, ecco i prossimi appuntamenti del mese di GIUGNO:

Sabato 13 e Domenica 14 Giugno

Sab. 15.00-01.00 e Dom. 12.00-24.00 | Parco di Tagliata, via Bonazza: HANDMADE FESTIVAL – XVI edizione con 3 palchi, 1 circus, oltre 25 band e djset, market, food&drinks.

Domenica 14 Giugno

Ore 21.00 | Piazza Mazzini: LA NOSTRA MUSICA A VOLUME 30 – Concerto degli allievi della Scuola di Musica e Coro Voci Bianche “Città di Guastalla” (Rassegna: Musica e non solo).

Lunedì 15 Giugno

Ore 10.00 | Palazzo Ducale, Sala del Camino: PATTOPIANURA – Presentazione delle strategie per lo sviluppo della pianura reggiana 2028-2034.

Ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria, via Costa: CUSTODI DI MEMORIA – Proiezione del cortometraggio realizzato dalle classi V della Scuola Primaria I.C. F. Gonzaga (Rassegna: Cinema sotto le Stelle).

Martedì 16 Giugno

Incontro ore 19.30, proiezione ore 21.00 | Cortile Scuola Primaria, via Costa: FRANCIA-SENEGAL – Incontro con La Ragione di Stato e proiezione della partita del Mondiale Calcio (Rassegna: Visioni Mondiali).

Mercoledì 17 Giugno

Ore 11.00 | Ospedale Vecchio: INAUGURAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO.

Ore 21.30 | Piazza Mazzini: POSTALMARKET BAND – Italiana adolescenziale ironica band in concerto (Rassegna: Musica e non solo).

Venerdì 19 Giugno

Ore 20.00 | Lido Po: DANZA IN RIVA AL PO – A cura di MM CDC/ Agora Coaching Project, con coreografie di E. Soavi e R. Tedesco (Rassegna: Musica e non solo).

Sabato 20 e Domenica 21 Giugno

Dalle 9 di sabato alle 21 di domenica | Polisportiva Aics: 36H SPORT PARTY – Tornei di calcetto, beach volley, basket, tennis e stand gastronomico in via Spagna.

Domenica 21 Giugno

Incontro ore 19.30, proiezione ore 21.00 | Cortile Scuola Primaria, via Costa: BELGIO-IRAN – Incontro con Amnesty International e proiezione della partita del Mondiale Calcio (Rassegna: Visioni Mondiali).

Ore 21.00 | Piazza Mazzini: ALL YOU CAN HEAR – Acoustic Band. Musica pop, rock, soul e d’autore (Rassegna: Musica e non solo).

Martedì 23 Giugno

Ore 21.15 | Piazza Mazzini: SOGNO D’ESTATE – Estratto del saggio finale di Progetto Danza (Rassegna: Musica e non solo).

Mercoledì 24 Giugno

Ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria, via Costa: GIULIO REGENI. Tutto il male del mondo – Regia di S. Manetti (2026) – Documentario (Rassegna: Cinema Sotto le Stelle).

Ore 21.30 | Piazza Mazzini: IL SOGNO – Spettacolo di danza di Spazio A (Rassegna: Musica e non solo).

Sabato 27 Giugno

Ore 10.00 | Sede Serassi, via Verdi 13: RIVISTA ARTE ORGANARIA – Presentazione edizione 2026.

Dalle ore 21.00 | Parco di Tagliata, via Bonazza: SERATA DJ – Con Rubens a cura di GS Tagliata.

Ore 21.30 | Piazza Mazzini: LE QUATTRO STAGIONI DI A.VIVALDI – Con quintetto d’archi della Filarmonica Toscanini e violino solista Mihaela Costea (Rassegna: Musica e non solo).

Domenica 28 Giugno

Dalle ore 21.00 | Parco di Tagliata, via Bonazza: SERATA LISCIO – Con Orchestra Cordani (ingresso a pagamento) – a cura di GS Tagliata.

Lunedì 29 Giugno

Dalle ore 21.00 | Parco di Tagliata, via Bonazza: SERATA LISCIO – Con Orchestra Elena Cammarone a cura di GS Tagliata (ingresso a pagamento).

Ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria, via Costa: CI SEMBRAVA DI VALER QUALCOSA… 80 anni dal voto alle donne – Proiezione di videointerviste a donne del territorio che hanno votato per la prima volta nel 1946 o dopo il 2000 (Rassegna: Cinema sotto le Stelle).

Martedì 30 Giugno

Ore 21.30 | Piazza Mazzini: GUASTALLA JAZZ ALL STARS (Rassegna: Guastalla Jazz Festival).

INFO:

Ufficio Cultura: 0522 839756/761 | ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

Biblioteca Comunale: 0522 839755 | biblioteca@comune.guastalla.re.it