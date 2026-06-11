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Prende il via domani sera il “1° Tour Scacchistico dell’Appennino Reggiano” (TSAR-26), un’iniziativa itinerante intitolata “Re e Regine in sette comuni” organizzata dal gruppo spontaneo di scacchi “Rooked on the Mountains”. L’attività è promossa nell’ambito del bando GECO (Giovani Evoluti e Consapevoli) e nasce come un progetto creato da e per giovani dai 14 ai 35 anni, pur restando aperto alla partecipazione di appassionati di ogni età.

L’appuntamento per la tappa inaugurale è fissato per domani sera, venerdì 12 giugno, alle ore 20:30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Carpineti. I partecipanti si sfideranno in un torneo in modalità “Blitz” (3 minuti + 2 secondi di incremento) su 9 turni di gioco.

L’iscrizione a questa, come a tutte le altre tappe del tour, è completamente gratuita.

Il tour scacchistico si svilupperà attraverso un percorso epico in sette tappe, una per ogni comune del distretto: dopo Carpineti, il torneo toccherà Casina (sabato 20 giugno), Vetto (venerdì 26 giugno), Ventasso-Ligonchio (domenica 9 agosto), Villa Minozzo-Primaore (mercoledì 12 agosto) e Toano-Quara (sabato 5 settembre), per poi concludersi a settembre nel comune di Castelnovo ne’ Monti.

L’obiettivo per i partecipanti è accumulare punti nella classifica generale per contendersi i titoli di “Re” o “Regina” dell’Appennino oltre ai premi nelle categorie Junior, Young e Senior.

Il gran finale della manifestazione si terrà domenica 20 settembre alle 15:30 presso il Bocciodromo di Felina. Questa tappa conclusiva rappresenterà un evento per il territorio: per la prima volta nella provincia di Reggio Emilia, si disputerà un torneo nella variante “Fischer random – Chess 960“. In questa modalità, la posizione iniziale dei pezzi sulla prima traversa è determinata casualmente, mettendo alla prova la creatività e il talento puro dei giocatori sin dalla prima mossa.

La manifestazione gode del patrocinio e della collaborazione di importanti istituzioni ed enti: il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna, l’ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, l’Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano, il Progetto Montagna Giovani Estensioni (PMG Ext) e il Circolo Scacchistico Ippogrifo di Reggio Emilia.

Per informazioni e preiscrizioni (vivamente consigliate tramite la piattaforma Vesus.com), è possibile contattare gli organizzatori Andrea (347-4092416) o Nicola (349-0846645).