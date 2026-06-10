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Più tecnologia, più precisione e un servizio sempre più efficiente per i cittadini. A partire dalla seconda metà di giugno comincerà, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, un importante intervento di ammodernamento della rete idrica: la sostituzione massiva degli attuali misuratori con nuovi contatori statici dotati di tecnologia NB-IoT (Narrowband Internet of Things).

Si tratta di un investimento strategico che consentirà di compiere un significativo salto di qualità nella gestione del servizio idrico. I nuovi dispositivi permetteranno infatti la telelettura dei consumi, garantendo rilevazioni più puntuali e affidabili, una maggiore rapidità nella raccolta dei dati e un monitoraggio costante dei consumi d’acqua.

L’intervento interesserà progressivamente tutto il territorio comunale e proseguirà indicativamente fino a settembre 2026. Le attività saranno svolte dalla società incaricata ENER SERVICE GAS S.r.l., che nelle prossime settimane invierà ai cittadini una comunicazione informativa dedicata. Successivamente, gli utenti saranno contattati per concordare eventuali appuntamenti necessari alla sostituzione del contatore.

Durante le operazioni potrebbe verificarsi una breve interruzione dell’erogazione dell’acqua, limitata al tempo necessario per effettuare il cambio del misuratore.

Nessun costo per i cittadini. L’intervento sarà completamente gratuito. Si ricorda che nessun operatore è autorizzato a richiedere denaro o forme di pagamento per l’esecuzione delle attività previste.

Massima sicurezza e riconoscibilità degli operatori. Per garantire trasparenza e sicurezza, il personale incaricato sarà sempre identificabile tramite tesserino ufficiale riportante nome, cognome, numero identificativo e logo aziendale, oltre a una pettorina ad alta visibilità.

L’innovazione passa anche attraverso la collaborazione dei cittadini. Per questo si invita la popolazione a favorire l’accesso ai contatori e a collaborare con gli operatori, contribuendo così alla realizzazione di un intervento che renderà il servizio idrico più moderno, efficiente e vicino alle esigenze del territorio.