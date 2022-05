Anas ha annunciato la chiusura del ponte di Sant’Ambrogio sulla via Emilia per sei mesi

L’Anas ha annunciato la chiusura del ponte di sant’Ambrogio sulla via Emilia tra Modena e Castelfranco Emilia per sei mesi, dal primo luglio e fino alla fine dell’anno per lavori di manutenzione della struttura.

I tecnici della provincia sottolineano le criticità che questa chiusura avrà sul resto del sistema viario provinciale, coinvolgendo, tra l’altro, diverse strade provinciali tra cui la strada provinciale 14 che collega Castelfranco a Nonantola, la strada provinciale 255 Nonantolana e più in generale tutte le arterie dell’area interessata.

Da alcuni giorni è stato avviato un tavolo di confronto con Anas, Polizia stradale, prefettura, e le polizie locali dei territori coinvolti, per trovare le possibili soluzioni che possano ridurre i disagi ai cittadini e su questo la Provincia si è detta pienamente disponibile a collaborare con le altre istituzioni locali.

Nel frattempo il Comune di Modena sostiene l’iniziativa di Castelfranco e San Cesario che si sono attivati per chiedere alla Prefettura di coordinare un momento di approfondimento sulla necessaria chiusura del ponte di Sant’Ambrogio da parte di Anas per la realizzazione di lavori per la sicurezza dell’infrastruttura. Per il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che condivide la preoccupazione espressa dagli altri sindaci, è indispensabile definire al più presto le modalità di gestione della circolazione stradale nei mesi di interruzione della viabilità sulla via Emilia, con la definizione di soluzioni, anche provvisorie, di percorsi alternativi e la valutazione degli impatti sulla viabilità del territorio provinciale e cittadino.

In questa fase, secondo il sindaco, è importante che si realizzi la massima collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte per garantire la sicurezza stradale e ridurre i disagi per i cittadini.

Il Comune di Modena ha già in programma anche incontri tecnici per valutare le conseguenze dei provvedimenti di Anas sulla viabilità comunale.

o.