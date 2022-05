Sequestrati in un azienda agricola della bassa reggiana prodotti fitosanitari ritirati dal commercio

Sequestrati in un azienda agricola della bassa reggiana prodotti fitosanitari ritirati dal...

I militari della stazione carabinieri forestale di Gualtieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria il titolare di un’azienda agricola, per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi rappresentati da fitofarmaci ritirati dal commercio per i quali vigeva l’obbligo di smaltimento.

Durante un controllo eseguito il 26/05/2022, presso un’azienda agricola della bassa reggiana, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro preventivo, n. 37 contenitori di prodotti fitosanitari, così suddivisi:

– n. 13 contenitori di prodotti fitosanitari con autorizzazione del ministero della salute revocata o scaduta da vari anni.

– n. 24 contenitori di prodotti fitosanitari che presentavano etichette non conformi al regolamento (ce) n. 1272/2008 dall’anno 2017 e quindi considerati rifiuti agrochimici pericolosi.

Tali prodotti, al momento del ritiro dal commercio, vengono automaticamente classificati come rifiuti pericolosi e come tali, sono soggetti all’obbligo di smaltimento che doveva essere effettuato entro 12 mesi.

L’attività è stata svolta nell’ambito della campagna controlli disposta dal Comando regione forestale Emilia Romagna sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura.