Proseguono i controlli dei carabinieri del NIL di Reggio nei settori edilizia, agricoltura e pubblici esercizi

Ad esito dei servizi coordinati a livello provinciale su indicazione della locale Prefettura, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia ed il supporto del gruppo carabinieri Forestale di Reggio Emilia, nell’ambito delle attività ispettive di natura tecnica ed ordinaria finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha intensificato i controlli nel settore dell’edilizia, dell’agricoltura e del commercio.

L’esito dei controlli svolto sull’intero territorio provinciale ha consentito, nell’ultimo mese, di individuare lavoratori non registrati (in nero), nonché di riscontrare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali omessa formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori, omessa attuazione dei programmi di sorveglianza sanitaria, omessa valutazione dei rischi aziendali, omessa redazione del Piano operativo, ovvero il mancato rispetto delle norme in materia di igiene e salute.

Sono state sottoposte a controllo n. 20 ditte operanti nel settore dell’edilizia, dell’agricoltura e del commercio individuate a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi dei dati provenienti dall’Arma territoriale e dall’esame di banche dati. Sono stati 39 i lavoratori verificati di cui 5 “in nero”, e uno irregolare sul territorio nazionale. Sono stati 8 i provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa adottati sia per il lavoro nero sia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza previste dal nuovo D.L. 146/2021 e 24 le violazioni in materia di sicurezza accertate. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per 190.000 euro.

In particolare: