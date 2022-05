Tennis, terza giornata campionato nazionale serie B: lo Sporting Sassuolo femminile pareggia a Roma

Trasferta amara per le ragazze della B1 femminile dello Sporting Club Sassuolo che domenica scorsa, sui campi del CT Eur di Roma, hanno racimolato solamente un pareggio vincendo due dei tre singolari previsti con Tamara Curovic e Alice Gubertini e lasciando alle avversarie un singolare ed il doppio decisivo per pareggiare il conto.

Questo pareggio, come detto, ha lasciato l’amaro in bocca alle sassolesi proprio perché il doppio è terminato al terzo e decisivo set, un tie-break allungato ai 10 punti e considerato da tutti come una roulette russa.

Questi i risultati degli incontri. Singolari: Curovic (Sporting) batte Floris 6/3 6/1; Sensi (Eur) batte Zara 6/2 6/4; Gubertini (Sporting) batte Mais 6/1 7/5. Doppio: Sabino/Sensi (Eur) battono Curovic/Dal Pozzo 1/6 6/2 10/6.

Giovedì 2 giugno le ragazze osserveranno un turno di riposo e resteranno quindi alla finestra ad aspettare l’esito degli incontri che si giocheranno.

Tornerà, invece, in campo, giovedì prossimo, la squadra maschile di B1 che, fra le mura amiche e sui temibili campi in bolltex dello Sporting Sassuolo, incontrerà i beneventani del TC 2002 per riacciuffare la testa della classifica, appannaggio ora del CT Vicenza con 7 punti, che osserverà il turno di riposo.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10,00 con ingresso libero per assistere agli incontri.

Ricordiamo inoltre che sarà possibile seguire, in diretta, l’andamento degli incontri tramite il live score messo a disposizione sul sito della Federtennis nazionale.

Weekend positivo, invece, per le formazioni giovanili dello Sporting Club Sassuolo che si qualificano alle semifinali regionali con l’under 14 femminile e maschile e l’under 12 maschile. Le bimbe Carlotta Venera e Demi Reggianini guidate dal Tecnico Massimo Bontempi hanno sconfitto per 2/1 il CT Reggio Emilia; stessa sorte per Alberto Nicolini, Mattia Lometti e Alessandro Ferrari con il Maestro Giulio Mazzoli che hanno avuto la meglio sul TC Gambettola. Decisivo anche il doppio nell’under 12 dove Axel Cremonini e Pablo Marianeschi capitanati da Alessio Bazzani hanno vinto 6/3 6/1 contro la formazione del Pro Parma.

Per loro in programma il prossimo fine settimana le finali regionali e la qualificazione alla fase di macroarea nazionale.