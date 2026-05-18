<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Come evolverà nei prossimi anni il modello sanitario emiliano-romagnolo, a lungo considerato uno dei più solidi ed efficienti d’Italia? E come sarà possibile conciliare sostenibilità economica, innovazione tecnologica e qualità delle cure in un contesto profondamente cambiato dopo la pandemia?

Sono queste le domande da cui partirà il secondo appuntamento di HEY Emilia-Romagna, il talk promosso da EY dedicato al confronto sul presente e sul futuro del modello sanitario regionale in programma il prossimo 19 maggio alle 15 al Grand Hotel Majestic già Baglioni di Bologna.

Sarà il secondo appuntamento di una serie di incontri periodici, che fanno parte del Progetto HEY Italia, ideato da Fabio Mazzocca, Senior Advisor di EY, che accompagneranno la trasformazione della regione, diventando un laboratorio permanente di idee, una voce corale che guarda avanti e costruisce, passo dopo passo, l’Emilia-Romagna che verrà.

Da tempo quello emiliano-romagnolo è considerato uno dei modelli più avanzati del sistema sanitario italiano. Un sistema costruito su una forte integrazione tra ospedali, medicina territoriale e servizi pubblici diffusi, capace di garantire qualità delle cure, accesso ai servizi e un rapporto stretto tra sanità e comunità. Un modello che ha fatto della prossimità e del radicamento territoriale uno dei propri principali punti di forza.

L’Emilia-Romagna rappresenta inoltre uno degli ecosistemi più avanzati del Paese nel campo della ricerca sanitaria e delle tecnologie medicali. Università, centri di ricerca e imprese biomedicali costituiscono infatti un sistema che contribuisce allo sviluppo del settore sanitario regionale e nazionale. La sfida sarà trasformare innovazione e ricerca in servizi sempre più efficaci per i cittadini.

Ma oggi anche i sistemi più solidi sono chiamati a cambiare. La pandemia ha rappresentato uno spartiacque per tutti i sistemi sanitari europei. Ha mostrato la forza del servizio pubblico, ma anche i suoi limiti e ha aperto nuove sfide legate alla carenza di personale sanitario, all’aumento della domanda di cure e alla sostenibilità economica dei sistemi pubblici.

Per questo il confronto, condotto da Antonio Procacci, Giornalista esperto di scenari contemporanei, metterà al centro temi come l’organizzazione dei servizi sanitari, il rafforzamento della medicina di prossimità, la prevenzione, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Un dialogo che vedrà seduti allo stesso tavolo istituzioni e imprenditori, chiamati a confrontarsi su sfide e prospettive comuni, tra cui Vincenzo Colla, Vicepresidente con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, Lorenzo Broccoli, Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Davide Conte, Presidente Lepida S.c.p.A., Guido Beccagutti, Direttore Generale Confindustria Dispositivi Medici, Ella Cocchi, Direttore Sistemi Informativi e Innovazione Grande Ospedale Niguarda, e Gianluca Focaccia, Partner EY. Durante la giornata saranno inoltre registrati dei podcast, moderati dalla giornalista RAI Barbara Politi, che raccoglierà le considerazioni degli ospiti sui temi al centro del confronto.

Il talk andrà in onda in streaming all’indirizzo https://www.youtube.com/live/B5fGdlml1Dg e sarà disponibile on demand su tutte le piattaforme EY.