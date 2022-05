A Giugno inaugura Bagnolo Village

I bagnolesi attendono e in paese si fa un gran parlare della prossima apertura della piscina estiva di Bagnolo, che riaprirà nel secondo fine settimana di Giugno come “Bagnolo Village” con un nuovo progetto sportivo e imprenditoriale.

Dopo un mese di lavori che hanno coinvolto anche i campi da tennis, l’impianto riaprirà al pubblico completamente rinnovato con un nuovo concept che rivela la vocazione multisportiva della nuova gestione composta da Kinema Srl (società al 100% Uisp) e Zucca Gialla, insieme nell’associazione temporanea di impresa che ha partecipato e vinto il bando pubblicato dal Comune di Bagnolo in Piano per la gestione di piscina, campi da tennis e bar fino al 2037.

I lavori di rinnovamento del polo hanno riguardato i due campi da tennis, con nuovo manto in erba sintetica ad alta prestazione, uno dei quali attrezzato anche per il calcetto. I lavori sul tennis sono iniziati a maggio e si concluderanno i primi di giugno. Anche la piscina estiva ha subito un cambio di look e servizi grazie alla creazione di una spiaggia sabbiosa con ombrelloni. Nella piscina, con due vasche, Zuccagialla organizzerà durante l’estate corsi di nuoto, acquagym e yoga in acqua.

Il bar di Bagnolo Village si propone invece come un punto di riferimento anche serale per i frequentatori della piscina e del tennis club con eventi aperti a tutti nei weekend d’estate.

“Siamo felici che la comunità di Bagnolo e del territorio più vasto ritrovi la sua piscina riqualificata e che potrà contare fin da subito anche su due campi da tennis completamente rinnovati – afferma il presidente di Uisp e Kinema Azio Minardi -. Uisp, tramite la società Kinema, conferma il suo impegno a fianco del mondo sportivo e degli Enti Locali per modernizzare la gestione dell’impiantistica e mantenere vivi i presìdi di socialità e di divertimento per la cittadinanza”.

“L’individuazione di una nuova gestione, all’insegna dell’imprenditorialità e dell’appartenenza al territorio, ha premiato la scelta dell’Amministrazione comunale di investire su un affidamento di lungo periodo che possa garantire affidabilità e continuità – afferma il Sindaco di Bagnolo in Piano Gianluca Paoli -. Siamo convinti che Bagnolo Village saprà offrire da subito e per i prossimi anni una magnifica risposta alla domanda di svago, sport e relax non solo della nostra comunità ma di tutto il territorio provinciale”.