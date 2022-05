A Zola Predosa è di nuovo “Notte d’estate”

Un ritorno più che gradito per lasciarsi alle spalle emergenza e restrizioni. Al termine di un biennio di stop imposto dalla pandemia, la “Notte d’estate”, giunta all’undicesima edizione, è pronta finalmente ad animare nuovamente Zola Predosa.

L’appuntamento, promosso dalle attività commerciali locali in collaborazione con l’Associazione Culturale Talenti e il patrocinio di Comune, Confcommercio Ascom Zola Predosa e Confesercenti Bologna, è in calendario per giovedì 2 giugno 2022, dalle ore 16 alle ore 24. Programma ricchissimo, come da tradizione consolidata, per un evento che conferma un collaudato mix di valorizzazione dell’economia di prossimità e marketing del territorio tra gastronomia, attrazioni, balli e musica.

Più nel dettaglio, l’area della festa, che ricomprende, accanto alla piazza antistante il Comune e alla piazzetta colorata, le vie Risorgimento, Dante, Predosa e Papa Giovanni XXIII, sarà animata senza soluzione di continuità da una nutrita offerta di opportunità di shopping, intrattenimento e svago, adatta a un pubblico di tutte le età.

Accanto alle innumerevoli occasioni di acquisto offerte dagli esercenti ai propri clienti direttamente in negozio o negli spazi all’aperto allestiti per l’occasione, infatti, la “Notte d’estate” darà ampio spazio a esibizioni musicali – con lo show principale in scena sul palco allestito nella piazzetta colorata – spettacoli di danza offerti dalle scuole del territorio, stand gastronomici e mercatini dell’artigianato artistico e creativo, senza dimenticare l’area giostre nella piazza del Comune e la nutrita offerta di ristoro messa in campo dai pubblici esercizi locali.

“Si tratta di un’edizione particolarmente significativa – sottolinea Mirella Brunelli, Presidente Confcommercio Ascom Zola Predosa – abbiamo dovuto attendere due anni per tornare a organizzare la nostra ‘Notte d’estate’, un evento che si è sempre distinto, oltreché per l’eccezionale successo di pubblico, anche per la capacità di promuovere il paese e il suo sistema imprenditoriale di prossimità, offrendo un’eccezionale vetrina a quelle reti del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi che innervano e vivificano la nostra Zola Predosa”.

“Oltre all’Amministrazione comunale – sottolinea Monica Minghetti, Presidente Confesercenti di Zola Predosa che si occuperà anche della gestione dell’area dedicata ai bambini – gli operatori economici di Zola ringraziano i tanti volontari che con la loro opera e la loro presenza contribuiscono alla realizzazione di questa edizione di ‘Notte d’Estate’. Un sentito grazie anche alle imprese che partecipano con iniziative ed eventi autonomi. L’auspicio è quello di un grande afflusso di visitatori che potranno apprezzare la professionalità e la qualità dei prodotti offerti sulle bancarelle e nei negozi in sede fissa”.