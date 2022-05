Sabato 4 giugno a Formigine trekking storico con gli studenti del progetto “Senti che Storia”.

Una camminata con narrazione storica che parte dal Castello di Formigine e che porterà a una riflessione sulla Costituzione, con letture delle alunne e degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Formigine e Casinalbo, guidata da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli, che sono stati gli accompagnatori del percorso didattico. “Dai margini alla storia. Cittadini responsabili”, progetto a cura di Arci Modena, si apre alla città con una iniziativa pubblica in programma sabato 4 giugno alle 16.30 in collaborazione con Anpi e con il patrocinio del Comune di Formigine.

Il percorso didattico si pone l’obiettivo di educare cittadini responsabili offrendo riflessioni e strumenti per inquadrare storicamente le prospettive e i problemi del presente, restituendone la complessità in maniera semplice e al tempo stesso non banale. La camminata con narrazione storica segue le tracce dell’itinerario scolastico “Senti che Storia”, un percorso rivolto alle classi quinte delle scuole primarie della provincia di Modena, che attraverso una mappina illustrata e un trekking storico guidato dagli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti, potranno scoprire la memoria del loro comune e riflettere su quello che accade oggi. Per informazioni sul progetto consultare il sito www.arcimodena.org.