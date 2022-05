Soliera, bimbo di un anno cade dall’alto: è grave

Un altro gravissimo incidente con protagonista un bambino in tenera età è accaduto oggi nel modenese, in via Arginetto a Soliera. Intorno alle 10:00, per cause ancora in corso di accertamento un bambino di appena un anno è caduto dall’alto facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto oltre ai sanitari del 118 i carabinieri di Carpi che dovranno accertare la dinamica dell’accaduto. Pare che il piccolo fosse a casa con la Baby sitter.