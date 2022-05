Tari, Bargi (Lega): “A Sassuolo sconto automatico del 50% per imprese danneggiate da Covid e fondi per famiglie in difficoltà”

“Agevolazioni strutturali per aiutare le categorie più colpite dalla pandemia”. Così il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, presidente della Commissione Bilancio di Sassuolo, ha commentato le nuove agevolazioni Tari che puntano a dare un aiuto concreto alle imprese attingendo alle risorse del fondo Tari nazionale.

“In particolare – ha precisato Bargi – sono state individuate 3 fasce di intervento diretto: uno sconto in automatico del 50% per quelle categorie più colpite dalle chiusure è che si stanno riprendendo ancora a distanza di molti mesi, come gli esercizi commerciali, bar ristoranti, alberghi. Alle aziende non ricomprese nelle prime e che abbiano registrato un calo di fatturato del 20% sul 2019, è stata prevista una scontistica del massimo 25% sull’importo della Tari dovuta. Infine abbiamo previsto un contributo complessivo di 180.000€ da destinarsi per le famiglie in difficoltà che la giunta di Sassuolo dovrà a assegnare a breve”.

Secondo Bargi anche a livello comunale è possibile attivare meccanismi di compensazione concreti nei confronti di imprese e famiglie che “ancora stanno facendo i conti con le drammatiche conseguenze economiche della pandemia e che troppo spesso sono state lasciate sole ad affrontare le loro difficoltà, ora che la pandemia pare uscita di scena” ha concluso Bargi.