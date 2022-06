Boretto, perde il treno e si avventura con il passeggino lungo la Statale: soccorsa dai carabinieri

Ha perso il treno che da Guastalla doveva condurla a Boretto e cosi una 40enne, con al seguito il bambino di 4 anni, si è avventurata a piedi nottetempo lungi la stretta e trafficata statale 62, sull’argine maestro del fiume Po, per raggiungere la sua abitazione.

Una strada completamente buia che la vedeva spingere il passeggino con a bordo il figlioletto di 4 anni in un contesto assolutamente pericoloso. La donna ha avuto la fortuna di imbattersi in una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, che verificando quanto le era capitato e nella considerazione della situazione di pericolo, avendo la stessa rischiato di essere falciata dalle auto in transito, hanno soccorso la donna caricandola in auto con il figlioletto e conducendola a casa. La vicenda si è conclusa felicemente e senza conseguenze per il piccolo e la stessa donna che peraltro avendo il cellulare scarico non era nella condizione di attivare alcuna richiesta di aiuto.