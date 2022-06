Brescello, il Punto prelievi della Casa della Salute in via Aldo Moro 6, resterà chiuso da martedì 7 a sabato 11 giugno per lavori di ristrutturazione dei locali. I prelievi riprenderanno regolarmente lunedì 13 giugno. Tutti i pazienti in prenotazione sono stati contattati e ricollocati diversamente.