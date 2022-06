ANCE: Stefano Betti eletto Vice Presidente nazionale

Stefano Betti, Presidente di ANCE Emilia Romagna, è stato eletto Vice Presidente di ANCE, nell’ambito delle elezioni nazionali dell’Associazione, che ha eletto, con una larga maggioranza, Federica Brancaccio, alla Presidenza.

Il Vice Presidente Betti, che avrà la delega in materia di edilizia e territorio, nel ringraziare i colleghi per il sostegno ottenuto, ha dichiarato: “L’incarico e le responsabilità della delega affidatami mi consentiranno di rappresentare le esigenze delle imprese del nostro settore, in un momento come quello attuale di grande complessità politico-economiche, dal caro materiali al blocco della cessione dei crediti dei bonus fiscali”.