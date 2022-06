Gravissimo incidente sulla A22 del Brennero: morta una donna

Gravissimo incidente stradale intorno alle le 12.00 in A22, corsia nord dopo il casello Carpi, in un tratto interessato da lavori dove è presente un cambio di carreggiata. Due auto si sono scontrate in modo violento. Una donna ha perso la vita mentre altre 5 persone sono rimaste ferite ed estratte da vigili del fuoco e 118. Coinvolto anche un mezzo pesante. Traffico paralizzato, poi lunghe code.

Circa un’ora dopo, pochi chilometri prima di Carpi, un altro incidente (foto) con un camion che ha tamponato un’autocisterna. Estratte dai vigili del fuoco le due persone nell’abitacolo del camion e affidate a sanitari 118.