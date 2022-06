Referendum 12 giugno, tutto quello che c’è da sapere per esercitare il proprio diritto di voto

Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23 si vota per cinque referendum abrogativi. Nel Comune di Bologna gli aventi diritto sono 288.013, di cui 135.580 maschi e 152.433 femmine.

Per facilitare gli spostamenti veicolari verso le sedi elettorali per le operazioni di voto, saranno temporaneamente sospesi i provvedimenti di divieto di accesso alla ZTL e sarà possibile entrare in auto in centro storico anche senza pass.

Restano tuttavia confermati i provvedimenti di divieto di transito nella T, il divieto di transito sulle corsie riservate e le limitazioni al traffico presenti nella Zona Università e piazza San Francesco.

Inoltre, domenica 12 giugno saranno in funzione due servizi dedicati di bus:

una navetta di collegamento tra la Stazione Centrale e Piazza Liber Paradisus, utile a chi deve recarsi all’Ufficio Elettorale per il rinnovo della propria tessera elettorale

la navetta 941, diretta ai seggi attivi all’Istituto Rosa Luxemburg

Maggiori informazioni sul sito di Tper: https://www.tper.it/referendum2022

Qui tutte le informazioni su come esercitare il diritto di voto:

https://www.comune.bologna.it/elezioni/referendum-2022

Tessera elettorale

In vista dell’appuntamento elettorale del 12 giugno, si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione.

Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera. È possibile farlo presentandosi all’Ufficio Elettorale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.

L’Ufficio elettorale di Piazza Liber Paradisus 11, osserverà l’apertura straordinaria con i seguenti orari:

venerdì 10 sabato 11 giugno dalle 8.30 alle 18

domenica 12 giugno dalle 7 alle 23

La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e del documento dell’interessato presso la segreteria dell’Ufficio elettorale.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi.

Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni prima della votazione per richiedere la nuova tessera al fine di evitare code ed attese agli sportelli.

Qualora la tessera elettorale sia completa in tutti i suoi spazi e non fosse possibile richiedere una nuova tessera elettorale, prima della data del voto, in ogni sezione elettorale verrà rilasciato un attestato per poter comunque votare.

Carta d’identità

In caso di smarrimento o furto della carta d’identità, sabato 11 e domenica 12 giugno, i cittadini residenti privi di qualsiasi documento di riconoscimento, potranno richiedere una nuova Carta d’Identità Elettronica anche senza prenotazione presentando la denuncia agli sportelli Urp:

di Piazza Maggiore 6, dalle ore 8.15 alle 13

di via Faenza 4, al Savena, dalle ore 8.30 alle 13.30

Accesso ai seggi

Per contenere la diffusione del coronavirus ogni elettore deve rispettare i comportamenti e le regole di prevenzione stabilite dalle autorità governative e sanitarie, in particolare il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C. È fortemente raccomandato l’uso della mascherina.

Voto elettori positivi al Covid-19, persone in trattamento domiciliare o isolamento fiduciario

È garantita la partecipazione attiva anche agli elettori positivi al Covid-19, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di isolamento fiduciario che potranno esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Il voto di questi elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

Gli elettori che si dovessero trovare in trattamento domiciliare, o in isolamento dal 7 giugno possono contattare l’ufficio elettorale.