Domani in piazza Mazzini a Guastalla “Fiorire D’Arte” di Progetto Danza

“Un’arte così poetica e sublime come quella della danza non può che trovare nell’arte figurativa la forma di espressione più idonea – spiega Cinzia Beneventi, presidente dell’Associazione Progetto Danza – Danza e arte sono un binomio di grande raffinatezza ed espressività. La danza è un linguaggio che esprime il movimento della vita, che si manifesta attraverso un’armonia di forme e movimenti. Appare così chiaro di quanto anche a livello estetico l’universo del balletto sia un mondo particolarmente legato ed in sintonia con quello dell’arte”.

“Ancora oggi il connubio tra danza e arte è fortissimo – continua Beneventi – e destinato a perdurare nel tempo dando vita a nuove composizioni cariche di significato ed emozioni. Fiorire D’Arte vuole quindi essere il nostro omaggio ai tanti artisti che nella storia hanno ispirato l’uomo e che mai come ora, dopo due anni di pandemia, sono il vitale punto di partenza per ritrovare ispirazione e bellezza. Abbiamo scelto quindi di non separare nel nostro saggio le varie espressioni della danza, ma al contrario le abbiamo volutamente unite, in uno scorrere di linguaggi diversi ma ugualmente ricchi disignificati e sfumature..un messaggio corale di unione e pluralità”.

Le coreografie sono di: Cristina Mattaliano, Jessica Becchi, Rita Schiaffino, Simona Bonanno.

Ingresso libero. Per informazioni: Progetto Danza tel 347 1468655 – infoguastalla@progettodanza.com