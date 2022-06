Assalto a ditta di logistica a San Giorgio in Piano: cosparsi chiodi e incendiati furgoni

Una banda di ladri ha assaltato intorno alle 3:00 della scorsa notte lo stabilimento di una ditta di logistica a San Giorgio di Piano, asportando un’ingente quantità di apparecchiatura elettronica. Ad agire sarebbe stato un commando abbastanza numeroso.

Alcuni malviventi hanno sfondato con un mezzo la serranda del magazzino e caricato la merce. Altri componenti della banda hanno invece sbarrato l’accesso alla sede della ditta posizionando in mezzo alla strada auto e camion ai quali hanno dato fuoco, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sono poi fuggiti con la refurtiva non prima di aver sparso chiodi sulla strada, probabilmente per rallentare ogni tentativo di inseguimento. I maltolto, da una prima stima, sarebbe di diverse centinaia di migliaia di euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto. A seguito del colpo, la strada provinciale Galliera, nel tratto tra San Giorgio di Piano e Argelato, è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino.