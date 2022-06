Benessere psicologico e organizzazione dei servizi sanitari in Emilia-Romagna

L’esperienza di due anni di pandemia, l’opportunità offerta dal PNRR in termini di innovazione e miglioramento della rete territoriale e ospedaliera, rendono non più procrastinabili scelte chiare ed innovative in materia di organizzazione delle funzioni della psicologia territoriale e ospedaliera. Il Covid 19 ha messo sotto stress il sistema dell’Emergenza Urgenza e sino dalle prime fasi dell’emergenza pandemica le Ausl attraverso programmi e servizi di Psicologia si sono attrezzate per dare risposta immediata e coordinata.

È sulla base di queste premesse che la Regione Emilia – Romagna sta promuovendo in collaborazione con i vari servizi di Psicologia aziendali uno spazio di confronto e dialogo per rendere visibili le diverse articolazioni aziendali e progettualità dell’Area psicologica e al contempo favorire un confronto con decisori, policy maker e portatori di interesse, per rispondere in modo più appropriato e sostenibile ai bisogni di salute emergenti.

Sul tema si è svolto nei giorni scorsi al Centro Salute Mentale di via Petrella un incontro formativo organizzato dall’Ausl IRCCS di Reggio Emilia in cui sono state presentate le linee di indirizzo regionale alle Aziende sanitarie ed è stata scandagliata la realtà reggiana presentando anche ambiti di attività innovativi come il servizio di consulenza ad accesso libero rivolto alla popolazione degli adolescenti e giovani adulti, con numeri e dati di attività particolarmente significativi a seguito anche del periodo pandemico”.

Nell’ambito dell’evento formativo si è rimarcata l’importanza strategica dell’attività psicologica all’interno del sistema sanitario regionale e provinciale, in quanto trasversale a tutte le aree dipartimentali e fortemente coinvolta nei processi di promozione della salute e di cura. Sono intervenuti un centinaio di professionisti, il Direttore Sanitario dell’Ausl Nicoletta Natalini insieme a diversi esponenti della Direzione dell’Azienda Sanitaria, il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna Gabriele Raimondi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni.