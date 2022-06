Nuova “zona 30” al quartiere San Donato-San Vitale

E nasce anche una “zona 10” su largo Molina, via Smeraldo e via Turchese

Nasce una nuova zona a velocità limitata a 30 km/h e viene creata anche una zona residenziale con limite massimo di velocità 10 km/h e precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale alla periferia est di Bologna.

Giovedì 16 giugno, in attuazione del Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU), prenderanno il via i lavori per il miglioramento della sicurezza stradale e la riqualificazione della segnaletica stradale su alcune strade attorno a via Azzurra, nel quartiere San Donato-San Vitale.

In particolare è prevista l’istituzione di sensi unici di marcia su:

via Smeraldo, con direzione da via Azzurra verso via Turchese

via Turchese, con due sensi di marcia contrapposti all’incrocio con via Smeraldo, uno con direzione da via Smeraldo verso largo Molina e uno con direzione da via Smeraldo verso via Verde

via Verde, con direzione da via Turchese verso via della Rampa

Inoltre, verranno istituite una nuova zona a velocità limitata 30 km/h comprendente le vie Verde e della Rampa, dotate di marciapiedi, e una zona residenziale con limite massimo di velocità 10 km/h e precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale. Questa nuova zona 10 km/h comprende largo Molina e le vie Smeraldo e Turchese, in considerazione dell’assenza di percorsi pedonali, e va nella direzione di una migliore gestione e sicurezza della circolazione stradale, come richiesto dai residenti e concordato con il Quartiere.

“Lavoriamo per una città in cui lo spazio pubblico sia sicuro e fruibile a tutti – commenta l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli-. Dopo la zona 30 di Corticella, istituita nelle scorse settimane, continuiamo a creare nuove zone 30 nelle aree della città individuate come più pericolose dal Piano Sicurezza Stradale. In questo caso poi creiamo anche una zona 10 con precedenza dei pedoni sulla sede stradale.”