Bologna partecipa all’International Social Housing Festival

Il Comune di Bologna, rappresentato dalla vicesindaca con delega alla Casa Emily Marion Clancy partecipa, da oggi al 17 giugno, all’International Social Housing Festival 2022 a Helsinki, in Finlandia.

Questa edizione del Festival, organizzata da The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA), Città di Helsinki e Housing Europe, tratterà i temi dell’abitare come fondamento principale per una vita degna, esplorando e mettendo in evidenza il ruolo dell’edilizia sociale, pubblica e cooperativa nel raggiungimento di una vita socialmente ed ecologicamente sostenibile nelle nostre città, sia nel presente che in futuro. Al festival partecipano oltre 60 Paesi con circa mille delegati.

Accanto all’Amministrazione comunale sono stati invitati a portare l’esperienza della nostra città nel campo dell’abitare sociale anche Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna e una rappresentanza di realtà che operano sul territorio bolognese promuovendo progetti di abitare condiviso e collaborativo come Open Group, Cooperativa Risanamento, Cooperativa Dozza e Piazza Grande. Al festival parteciperà anche una delegazione di Legacoop Abitanti con la presenza, tra gli altri, della responsabile del settore Emilia-Romagna Barbara Lepri.

La delegazione bolognese sarà protagonista di un panel sulla promozione dell’abitare collaborativo che sarà tenuto assieme all’Amministrazione di Barcellona, con la quale Bologna collabora da diverso tempo sui temi del social housing.

“Bologna è la città dell’abitare cooperativo – dichiara la vicesindaca Emily Clancy – . Le cooperative di abitanti, in particolare a proprietà indivisa, quale dispositivo più avanzato di un modello storico di ‘abitare collaborativo’, nella nostra città esistono da oltre un secolo.

L’International Social Housing Festival è un’iniziativa estremamente significativa perché permette di mettere in rete le varie città europee che lavorano su questi temi e di scambiare buone pratiche sui temi dell’abitare sociale, cooperativo e collaborativo.

Per questa Amministrazione è stata ed è parte fondamentale lo scambio e il confronto con le città europee che stanno implementando modelli emergenti di cohousing e in questo senso, il rapporto con la Città di Barcellona è prezioso.

Per noi – continua la Vicesindaca con delega alla Casa – è inoltre molto importante che insieme al Comune di Bologna ci siano anche le realtà che quotidianamente lavorano su questi temi e voglio perciò ringraziare la collaborazione di Legacoop, Open Group, Cooperativa Risanamento, Cooperativa Dozza e Piazza Grande insieme alle quali rappresenteremo le modalità con cui Bologna sta improntando le sue politiche su questi temi per il presente e per il futuro”.