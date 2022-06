Torna nel weekend “Finalestense”

Finale Emilia si prepara: le cerchie stanno completando gli allenamenti, le taverne definiscono gli approvvigionamenti di vivande, le prove costume per chi deve sfilare volgono al termine. È il momento di Finalestense, che torna dopo due anni di assenza.

Sarà la XXV edizione della manifestazione, nata come pura rievocazione storica ma poi divenuta un evento a tutto tondo, capace di coinvolgere come nessun altro la cittadinanza finalese.

Il tema scelto per il Finalestense 2022 è “Dame, cortigiane e popolane nel Ducato Estense”, un titolo evocativo che vuole sottolineare come siano state tante le figure femminili che hanno influito su quel periodo storico – da Lucrezia Borgia e Isabella d’Este, fino a Margherita Gonzaga ed Eleonora d’Aragona – e che prosegue nel solco delle iniziative, volute dall’amministrazione nel corso dell’anno, dedicate alla valorizzazione delle figure femminili del nostro territorio e nella storia.

Come già nell’ultima edizione, Finalestense si svolgerà nuovamente sull’asse che va da viale Martiri della Libertà a via Trento Trieste con l’area spettacoli che verrà posizionata in piazzale Cervi Caroli, di fronte al Teatro Sociale.

Il programma è molto ricco, non mancheranno i giochi per la disfida del Palio del Cerchie, i personaggi singolari, le diverse spettacolazioni, i mercati artistici e i locali dove rifocillarsi.

Verrà riproposto anche il banchetto rinascimentale, nella serata di sabato 18 giugno, a cura della Pro Loco Finale Emilia.

Ad arricchire l’evento è prevista inoltre la VI edizione del concorso fotografico “Scorci su Finalestense”, organizzato dalle associazioni I Fotograf, La moda nei tempi e Lo Cantacucco.