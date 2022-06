Aggiornamenti in merito alle chiusure su Tangenziale di Bologna e sulla A1

Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7 bis “SS64 per Ferrara” e 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Aposazza, Via Lipparini, Via Stendhal ed entrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 “Castelmaggiore”.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/ A14 Bologna-Taranto. Inoltre, sarà chiuso il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale in direzione Casalecchio.

In alternativa, ai veicoli in uscita dalla stazione di Bologna Arcoveggio e diretti verso Casalecchio, si consiglia di percorrere la Tangenziale in direzione San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” e utilizzare il suddetto percorso;

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 11 bis “Castenaso” e 11 “San Vitale”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Mattei, Via Bassa dei Sassi, Via del Muratore, Via dell’Industria, Via Larga ed entrare sulla Tangenziale allo svincolo 11 “San Vitale”.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 giugno, chi percorre la D21 Diramazione di Fiorenzuola – con provenienza Brescia – ed è diretto sulla A1 verso Bologna, verrà obbligatoriamete devato in uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+100.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere l’itinerario in direzione di Bologna;

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 giugno, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso la A1 Milano-Napoli – verso Milano e Bologna – e in direzione della Diramazione di Fiorenzuola verso Brescia/Cremona e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e D21-Brescia/Cremona, entrare dalla stazione di Basso Lodigian,o al km 50+000, o di Piacenza sud, al km 58+000;

in entrata verso Bologna, entrare alla stazione di Fidenza, al km km 90+500;

in uscita per chi proviene da Milano, uscire alla stazione di Piacenza sud al km 58+000;