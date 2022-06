Modena: al Teatro Tempio va in scena “Donat(t)ori, quando l’arte è un dono”

Si metteranno alla prova calcando per la prima volta il palcoscenico i 30 allievi dell’atelier teatrale Donat(t)ori aperto a chi tra i donatori Avis della provincia desidera vivere l’esperienza di attore per un giorno. Saranno loro infatti i protagonisti dello spettacolo “Donat(t)ori, quando l’arte è un dono”, improvvisazione senza testo con canovaccio che andrà in scena domenica 19 giugno alle 21 sul palco del Teatro Tempio ad ingresso gratuito.

Il tema della serata sarà giocosamente legato al mondo del sangue, con incursioni di improvvisati vampiri e allestimenti tra il comico e il grottesco, con l’alternarsi dei gruppi di attori in scena e un finale corale in cui tutti i partecipanti saranno impegnati nel canto. La piece sarà il momento conclusivo della due giorni di laboratorio teatrale del 18 e 19 giugno condotto dal Teatro Nero in cui gli aspiranti attori si avvicineranno all’arte della recitazione e alle tecniche di interpretazione, prima del “debutto” in scena di domenica, in occasione della chiusura delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue.